Così l'Italia del Covid è stata il palcoscenico della propaganda di Putin

L’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato le priorità rispetto al Covid. Non solo per quanto riguarda l’agenda mediatica che ora, giustamente, è concentrata sulla guerra. Ma anche rispetto a una serie di progetti propagandistico-scientifici, e forse più propagandistici che scientifici, adottati in partnership con la Russia e improvvisamente messi da parte. La regione Lazio, ad esempio, ha improvvisamente messo fine alla collaborazione tra l’Istituto Gamaleya, ente controllato dal governo di Mosca, e l’Istituto Spallanzani di Roma che da quasi un anno lavorano sulla sperimentazione del vaccino russo Sputnik V. "Sospendiamo la cooperazione per Sputnik, perché la scienza deve essere al servizio della pace e non della guerra, come ha ricordato il Papa”, ha dichiarato l’assessore alla santità del Lazio Alessio D’Amato. L’argomentazione adottata non è molto chiara, ma se voleva essere una giustificazione appare più come un’imbarazzata ammissione di colpa. Se, infatti, l’obiettivo della partenrship con l’istituto russo era puramente scientifico probabilmente non ci sarebbe stato motivo di interrompere così bruscamente la collaborazione: se insomma la scienza è al servizio della pace, a maggior ragione bisognerebbe proseguire nella cooperazione tra scienziati per contrastare un problema globale come il Covid.

