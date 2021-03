L'Italia può difendersi da una propaganda di nome Sputnik

Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Unione europea: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che non ha mai prodotto vaccini e non ha ancora le autorizzazioni dell'Aifa. Cosa non torna. E perché l’Europa non si fida

L’annuncio è clamoroso e spunta fuori dal nulla: “Firmato l’accordo tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V”. Dopo alcuni mesi di trattativa, e grazie al supporto della Camera di Commercio Italo-Russa, in Lombardia dovrebbe sorgere dunque un sito produttivo del vaccino russo. Come spiegato dal presidente di Adienne, Antonio Di Naro, a partire da giugno-luglio partirà la produzione di 10 milioni di dosi nello stabilimento di Caponago, vicino Monza. L’Italia si appresterebbe quindi a diventare la prima sede di produzione del vaccino anti Covid russo in Europa. Questi i fatti. A questi si accompagnano però diversi dubbi.