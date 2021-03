Le balle italo-russe sulla produzione dello Sputnik in Italia

Macché giugno e 10 milioni di dosi, come dicono le autorità russe. “Non partiamo prima di fine anno e non sappiamo quanto produrremo”, dice Di Naro, il presidente dell'azienda produttrice Adienne. Dalla Lombardia a Roma, chi sono gli italiani che tifano per il vaccino di Putin

La notizia sulla produzione del vaccino russo in Italia è fortemente esagerata, almeno per quanto riguarda i tempi e le quantità. C’è un accordo tra il Fondo sovrano russo (Rdif) e l’azienda svizzera Adienne per la produzione dello Sputnik nello stabilimento di Caponago, ma i tempi e le quantità strombazzati non sono affatto veri. L’account ufficiale dello Sputnik ha annunciato, citando il ceo del fondo Rdif Kirill Dmitriev, una produzione che “in Italia potrebbe partire a giugno nel sito di Adienne Pharma & Biotech”. Mentre la Camera di commercio italo-russa, presieduta dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, che è stato promotore dell’accordo, ha dichiarato che “si prevede di produrre 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno” e che “la partnership permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021”. Tutto falso.