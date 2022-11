+Europa va a congresso, con la tentazione di entrare nel Terzo polo. Renzi ci crede. Della Vedova: "Vediamo"

Resta “attendista”, dice. “Wait and see”, è la sua indicazione. Ma in quell’esibizione di cautela sta il senso di una possibilità, più che di una prevenzione. E infatti nei suoi colloqui riservati Benedetto Della Vedova – che mercoledì ha incontrato a Milano Letizia Moratti – non esclude affatto l’ipotesi che Matteo Renzi delinea già col tratto di chi è convinto che le cose andranno come prevede, “perché così vuole la logica”, e insomma che alla fine +Europa entrerà stabilmente nel Terzo polo. Se insomma l’ex premier e Carlo Calenda hanno rimandato la fusione tra Iv e Azione, optando invece per una federazione, non è per un residuo di reciproca diffidenza tra i due leader, ma perché “così sarà più facile includere altri soggetti”. +Europa, appunto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE