Cosa manca all'Italia per diventare l'hub del gas europeo. Parla Dialuce (Enea)

Le scorte per l'inverno. Le buone abitudini da non disperdere. La cultura del "no" da combattere. Il nucleare. Il dialogo con il presidente dell'Agenzia nazionale per le energie rinnovabili

Sono gli alibi, che vanno combattuti. “Quelli che già conosciamo, ahimè, troppo bene. E quelli in cui potremmo rifugiarci”. Quando Gilberto Dialuce parla, è difficile stargli dietro. Perché in ogni frase c’è un numero, un dato, una percentuale. “Deformazione professionale”, sorride lui, come a giustificarsi. E sia. Ma tocca comunque chiedergli di semplificare, almeno all’inizio. “Diciamo che, una volta tanto, il generale inverno non ha giocato in favore della Russia”, osserva il presidente di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. “Le temperature straordinariamente miti hanno giocato in nostro favore, certo. Ma ad aver inciso sul calo dei consumi di gas è stata anche la nostra morigeratezza: il rincaro dei prezzi ha frenato i consumi industriali e disincentivato gli sperperi, e anche le campagne di sensibilizzazione, non ultima quella di Enea, hanno influito. Nel complesso, abbiamo consumato il 15 per cento di gas in meno. E nessuno, mi pare, ha sofferto il gelo”. Vuol dire che si può fare? “Vuol dire che si può risparmiare, sì”.