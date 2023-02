Per Crosetto sulle spese militari l'Italia si gioca la faccia. Ma serve aiuto dall'Ue 

Alla prossima riunione della Nato “saremo il Pierino della Nato” perché “saremo gli unici a non raggiungere il 2 per cento”, ha detto il ministro. Perché l’affidabilità è una condizione indispensabile per esercitare un ruolo non subalterno

Parlando alle commissioni Difesa della Camera ed Esteri e Difesa del Senato, Guido Crosetto ha affrontato ieri il tema spinoso delle spese militari. Ha ricordato che l’Italia si è impegnata già dal 2014 in sede Nato a raggiungere la quota di spesa del 2 per cento del pil, ma che poi i governi successivi non hanno onorato quell’impegno. Ora la spesa per la Difesa è dell’1,38 per cento del pil e per noi sarà difficile mantenere gli impegni di spesa che avevamo preso. Crosetto ha ribadito questa posizione anche in altre sedi internazionali e ha chiesto di scorporare queste spese dal vincolo di bilancio per evitare che l’investimento nella Difesa vada a detrimento della spesa sociale e di altri settori cruciali. Ma quel che ha suscitato l’attenzione è la sua affermazione che alla prossima riunione dell’Alleanza atlantica a Vilnius “saremo il Pierino della Nato” perché “saremo gli unici a non raggiungere il 2 per cento”.