Le stime del governo dicono che aumentare le spese militari aiuta l'economia, oltre che la diplomazia

A fronte di dieci miliardi di uscite in più tra il 2020 e il 2028, è previsto un aumento dei ricavi del comparto Difesa di quasi 20. La spinta all'export e l'idea di coordinare gli investimenti direttamente da Palazzo Chigi. Per Draghi non si torna indietro: ne va dell'intesa con Biden, dopo le sbandate russe e cinesi di Lega e M5s

Moltiplicare per due. In certi casi, perfino per quattro. Non bastasse la ragione diplomatica a giustificare la scelta, ora Mario Draghi potrà rivendicare anche un’evidenza contabile: aumentare le spese militari conviene, in termini economici. A dimostrarlo c’è una simulazione che da qualche giorno circola tra i gabinetti dei ministeri più direttamente coinvolti nel dossier: Economia, Sviluppo e Difesa. E il dato, almeno sulla carta, è inequivocabile: a fronte di un aumento di spesa di circa 10 miliardi, tra il 2020 e il 2028, il comparto industriale della Difesa otterrebbe quasi 13 miliardi in più di ricavi, e l’export del settore aumenterebbe di quasi 8 miliardi.