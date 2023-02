Bocciato Berlusconi su Zelensky, bocciato il Ppe sull'Italia

Al direttore - Hanno mollato Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon sul fronte politico. Adesso, su quello economico, se ne va l’ad di YouTube, Susan Wojcicki. Le donne, dopo averlo voluto, non reggono il potere, si sente sussurrare. Che immensa fesseria. Che dovremmo dire di Thatcher, o Pelosi, o Iotti? Quella delle dimissioni è un’arte, fatta di tempi e modi. Stile, classe, eleganza, responsabilità. Sapere quando e come andarsene: per gli altri e per se stesse/i. E’, banalmente, una superiore intelligenza. Del mondo e della vita.

