“La Rai è un centro sociale. Va ribaltata". Intervista a Crippa, vice di Salvini

Parla il numero due del Carroccio

Dice che è una televisione “senza decoro”, che “Sanremo è stato uno spettacolo avvilente” e che il suo partito, la Lega, “non tollererà ancora una televisione che si è ridotta a un postificio. La Rai di oggi è un’emergenza nazionale, economica, culturale, un problema di modernità. La Rai va ribaltata”. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, qual è il suo giudizio sulla gestione Rai? “Mi perdoni, ma quale sarebbe la gestione? Ho imparato in questo partito, che ho il privilegio di rappresentare in Parlamento, che chi comanda ha il dovere di decidere e vigilare. La Rai di questi giorni somiglia a un centro sociale”. Nei centri sociali l’amore è libero come quello di Fedez e Rosa Chemical. La Lega è forse contro l’amore? “La Lega è contro un artista che di fatto ha commissariato la tv di stato”.