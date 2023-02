Evviva il Sanremo politico

Nelle polemiche legate a Sanremo, c’è un elemento per così dire culturale che viene spesso colpevolmente trascurato da molti osservatori. Quell’elemento ha a che fare con un tema che riguarda Sanremo, certo, ma che riguarda in generale l’Italia e che ha a che fare con una questione che meriterebbe una piccola riflessione: l’incredibile pervasività della politica, in Italia. Una pervasività che, nel corso degli anni, ha contribuito a trasformare il Festival di Sanremo in un palcoscenico utile non solo a mettere in luce i migliori talenti musicali del nostro paese, ma anche a mettere in rilievo le principali linee di frattura presenti nel dibattito politico. E gli organizzatori del Festival, negli ultimi anni, lo hanno capito perfettamente e hanno fatto del loro meglio per trasformare il Festival in un’occasione perfetta per offrire agli italiani argomenti extra musicali su cui discutere a cena. Lo hanno fatto dando sempre maggiore spazio ai monologhi, lo hanno fatto avallando nei monologhi la presenza di argomenti divisivi, lo hanno fatto trasformando le ospitate in un’occasione utile a rappresentare tutte le quote della società, lo hanno fatto, come dice il nostro amico Andrea Minuz, miscelando la vecchia Italia nazional-popolare con quella moderna, più fluida, più globale e più multietnica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE