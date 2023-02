Quello che Benigni dimentica di citare dell'art. 11 della Costituzione

Al direttore - Problema di governo dello sport in democrazia liberale: è accettabile che comportamenti borderline creino una costante posizione dominante dovuta a fattori estranei al campo? Per esempio, acquisti resi possibili da alchimie finanziarie? La giustizia sportiva questo ha detto. Altro che assenza di “complici”. In alternativa, si può aspettare per diciassette anni la giustizia ordinaria. Cordiali saluti.

Vittorio Zambardino

