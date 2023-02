Per un pugno di Rai. FdI vuole sfiduciare Fuortes sui mancati incassi. In pole Ciannamea

L'ad difende il suo operato, FdI lo processa sui conti di sponda con il Mef. L'ipotesi Biennale di Venezia come uscita. Giuseppe Conte diventa centrale per favorire la rimozione

E’ il nostro nuovo spaghetti western: “Per un pugno di Rai”. La televisione pubblica è il corpo ostaggio, il governo e Carlo Fuortes i pistoleri. L’ad non intende dimettersi. E’ convinto che Sanremo sia stato un successo straordinario, che lo stato di agitazione proclamato dai sindacati sia solo un fisiologico confronto, che l’azienda funzioni perfettamente e che neppure il Mef, azionista della Rai, possa revocargli il mandato. E’ dell’opinione che non ci siano irregolarità gestionali che giustifichino la sua rimozione. Il governo lo definisce adesso “un narciso incontrollato”; “il sequestratore di un’azienda che non governa”. Si lavora per sfiduciarlo nel cda del 3 marzo o del 16 marzo. Marcello Ciannamea potrebbe prendere il suo posto.