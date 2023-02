Covid, la buona memoria dei lombardi

Ci sono due reazioni ciniche e squallide da respingere immediatamente. La prima, quella dei superstiti no vax, ha usato i risultati del voto per insinuare che il Covid è stata una montatura politica, insultando dunque i morti e i loro parenti; la seconda è quella di chi ha usato gli stessi numeri per accusare gli elettori del centrodestra e del governatore Fontana – ma la sconfitta nel Lazio dell’ex assessore D’Amato “che ha fatto bene sul Covid” ha prodotto commenti simili – di aver “dimenticato”, anzi di essere vittime della sindrome di Stoccolma. Entrambe stupidaggini. Però il dato di partenza è vero. Nelle province lombarde più drammaticamente martoriate dal Covid, Brescia e Bergamo, Fontana insieme con la sua coalizione hanno raggiunto quasi il 61 e quasi il 62 per cento, maggioranza assoluta e in crescita. E il centrodestra ha vinto nei comuni simbolo dell’epidemia: Alzano, Nembro e Codogno, dove fu registrato il primo contagio. Cinismo? No. Certo, è un fatto che oggi la pressione psicologica della pandemia non ci sia più. Ma la realtà è semplicemente diversa.

