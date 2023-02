Le cinque vite di Vittorio Sgarbi, nuovo consigliere regionale in Lombardia

Fosse il personaggio di un film, Vittorio Sgarbi sarebbe il protagonista di Rushmore, film cult di Wes Anderson di inizio anni 2000. Non certamente per l'età, forse un po' per quello sguardo professorale celato dall'occhiale severo, sicuramente per quella naturale predispozione all'ubiquità che gli permette di essere in più posti nello stesso tempo, ad accumulare una serie innumerevole di incarichi che qualcuno potrebbe non affastellare neppure nel corso di una vita intera. Dal 2018 sindaco di Sutri, dal 2019 prosindaco di Urbino, dal 2020 "assessore alla Bellezza" del comune di Viterbo, dallo scorso ottobre sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, Sgarbi da ieri è anche un nuovo consigliere regionale lombardo. Al punto che, in una spirale ascensionale, qualcuno potrebbe pur sempre argomentare: e perché mai dovrebbe fermarsi qui? Chi gli impedisce di essere anche il nuovo assessore alla Cultura della giunta Fontana? Di meritarsi di concorrere in una qualche competizione futura come le elezioni europee del prossimo anno? (Sì, europarlamentare lo è già stato).

