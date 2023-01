Fuortes pensa di salvare la Rai mandando in onda 1.117 spot di Fiorello

Da quando si è insidiato, il nuovo governo di centrodestra pensa con alterna pendolarità di mandare via l'amministratore delegato: non solo per ragioni di equilibrio politico, ma anche per motivi industriali

Il piano industriale acefalo, gli ascolti in calo, le spese per il lavoro dipendente che ormai superano il miliardo di euro, i tagli imposti sul prodotto e non sui costi fissi, lo strapotere di sindacati che talvolta riescono persino a orientare il palinsesto. Da quattro mesi, da quando cioè si è insediato, il nuovo governo di centrodestra pensa con alterna pendolarità di mandare via l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. E non solo per ragioni di equilibrio politico. Anche per ragioni industriali. Ma il governo non ci riesce. Anche perché non ha le idee chiare, e Fuortes è un navigatore trasversale, che a Roma ha gestito enti culturali in continuità con le amministrazioni Veltroni e Alemanno, Marino e Raggi, e che ha qualche amico persino tra gli uomini di Giorgia Meloni. Così, insomma, l’agonia dell’amministratore delegato, che va in parallelo a quella dell’azienda, è longeva. Il suo coma è perenne, il suo respiro è sempre il penultimo. Sta per cadere, ma è più facile che scivoli dalle scale che dalla poltrona.