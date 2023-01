Il ministro della Difesa contro la propaganda di Mosca sulle mine. Ben fatto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha risposto per le rime alle insinuazioni russe che accusavano l’Italia di aver fornito all’Ucraina mine antiuomo. La Russia “mente sapendo di mentire” ha replicato smentendo la falsa notizia, accompagnata da foto, che ritraggono mine che in realtà non possono essere italiane “per una moltitudine di ragioni … perché la produzione di mine antiuomo in Italia si è interrotta più di 28 anni fa con una moratoria del governo italiano”. L’Italia, peraltro, ricorda il ministro, è stata “tra i primi firmatari del trattato di Ottawa contro le mine antiuomo” mentre quella ritratta nelle foto è stata prodotta in estremo oriente.

