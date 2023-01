Il rapporto della destra italiana con la Bce è una questione di identità

L'indipendenza di Francoforte è uno scudo per i cittadini, non un vincolo per i governi. Le critiche errate del governo alla Banca centrale europea riguardano anche il nascente Partito conservatore

Le valutazioni e le decisioni di una Banca centrale – così come quelle di qualunque autorità – possono e, anzi, è bene che siano discusse e senza eccezioni dai cittadini. Ma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è persona troppo avvertita per non vedere che, stante il suo ruolo, le sue opinioni non sono facilmente assimilabili a quelle di un qualunque cittadino e quindi non ce ne vorrà se, da cittadini, discutiamo le sue valutazioni sulla condotta della politica monetaria.