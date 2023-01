Il rischio crisi per Meloni. Tra rialzo dei tassi e debito elevato

La luna di miele tra il governo Meloni e i mercati potrebbe finire non perché Palazzo Chigi abbia deciso di darsi alle spese pazze, ma perché il ritmo di aumento dei tassi d’interesse deciso dalla Bce per combattere l’inflazione mette l’indebitata Italia in difficoltà. Come ha messo in evidenza dal Financial Times, che riporta un sondaggio tra economisti, gli oneri che Roma paga sul debito sono aumentati notevolmente: il rendimento dei titoli a 10 anni è salito sopra il 4,6 per cento, quasi quadruplicando il livello di un anno fa e 2,1 punti percentuali sopra il rendimento dei titoli tedeschi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE