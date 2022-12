Come si vive con i tassi al 3 per cento. Oggi nuovo rialzo della Bce

L'obiettivo è riportare l'inflazione vicino al 2 per cento. E il restringimento della politica monetaria non toccherà solo alle famiglie: per le imprese è previsto un aumento dei costi sui prestiti

L’inflazione ha superato il picco. O forse non lo ha superato ancora. Sono discordanti le previsioni alla vigilia del board della Bce che si riunirà oggi con all’ordine del giorno un nuovo aumento dei tassi d’interesse e l’avvio dell’alleggerimento del bilancio. Comunque vada, è sicuro che il costo del denaro sarà ancora più caro, poco cambia se di 50 punti base oppure di 75 a seconda da come saranno interpretate le ultime mosse della Fed. Quella di oggi è una tappa intermedia di un percorso che la Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde ha intrapreso per combattere l’inflazione nell’Eurozona e che dovrebbe portare il tasso ufficiale vicino al 3 per cento a giugno del 2023 (dal 2,05 per cento attuale).