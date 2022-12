Inflazione 2023. Le previsioni negli Stati Uniti e in Europa

L’inflazione sarà uno dei grandi temi del 2023. Secondo la maggior parte degli analisti resterà su livelli elevati nel prossimo anno per poi scendere rapidamente al 2 per cento o poco sopra entro il 2024, che è il tasso auspicato dalla Banca centrale europea. Si tratta, però, di uno scenario “piuttosto roseo”, secondo un’analisi di Axa Im, che ricorda come l’inflazione abbia già colto tutti di sorpresa e può continuare a farlo. “Siamo d’accordo sul fatto che l’inflazione decelererà nel corso dei prossimi sei mesi, tuttavia nessuno può avere una chiara visione di come sarà dopo Pasqua o a inizio estate”, dice la casa d’investimento francese, che individua tre fattori che continueranno a sostenere la corsa dei prezzi: la deglobalizzazione e le “guerre commerciali”, come quella tra Stati Uniti e Cina, mai finita; la spesa dei governi, i quali di fronte alle crisi continueranno ad attuare politiche di spesa (“fiscal spending”) alimentando il caro vita; poi c’è il tema della transizione energetica a cui sono legate sia un’inflazione da carbon fossile – dovuta al fatto che non si investe abbastanza in energia fossile – sia un’inflazione dovuta alle fonti rinnovabili che costano di più. In questa prospettiva, in cui i tassi d’interesse reali restano elevati, l’inflazione diventa certamente un fattore erosivo dei risparmi accumulati durante la pandemia – come dimostra il fatto che in Italia i depositi sui conti correnti sono diminuiti di 50 miliardi negli ultimi tre mesi – ma può essere anche un’opportunità di investimento.

