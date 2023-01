Meloni e il partito conservatore: "C'è già e si chiama FdI. I tories italiani siamo noi"

Lo deve costruire la destra ma lo sogna la sinistra che dice: “E’ l’unica vera ragione che ci farebbe unire contro la destra”. E’ il partito conservatore il prodotto politico del 2023, la nuova (e vecchia) fantasia di inizio anno. Giorgia Meloni è leader dei conservatori europei. Chi meglio di lei? Berlusconi rivendica il brevetto: “Il primo a parlarne sono stato io”. Matteo Salvini è un “conservatore” di fatto: anche questo Natale ha indossato il maglione con le renne. Immaginate adesso una forza del 35 per cento, e oltre, sul modello dei Tories (a marzo la premier potrebbe andare a fare visita all’omologo britannico Rishi Sunak; i rapporti sono ottimi) e poi voltatevi dall’altra arte. Dove sono finiti? Appunto. Dice Carlo Galli, sovrano della nostra politologia: “Per confidare in un forte partito progressista non c’è che da attendere la nascita di un forte partito conservatore. Che poi, a dirla tutta, non si capisce cosa di debba conservare …”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE