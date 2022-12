Perché le “stupide” regole fiscali di Maastricht sono ancora utili

Dovendo rimettere mano al complesso di regole fiscali, la Commissione europea ha cominciato prendendo atto che sarebbe stato velleitario pensare di modificare la lettera del Trattato di Maastricht. E dunque le due regole “stupide” del Trattato – il limite del 3 per cento e l’obbiettivo del 60 per cento, rispettivamente, per i rapporti fra deficit e debito pubblico e pil – saranno ancora con noi nei prossimi anni. Nel secondo caso più che di un obbiettivo si è trattato di un pio desiderio mai concretamente perseguito. Nel primo caso, invece, per quanto stupida la regola ha, nella sostanza, funzionato. Fra il 1995 e il 2022, il deficit delle Amministrazioni pubbliche (in rapporto al prodotto) nell’Unione europea si è fermato al 2,9 per cento.

