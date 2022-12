“Meloni zapping”: il mondo dei talk dà i voti al governo in tv

Giorgia Meloni e i membri del suo governo comparivano in tv anche prima, ma da quando la leader di Fratelli d’Italia è premier qualcosa è cambiato oppure no? E che cosa funziona (o non funziona) del suo governo dal punto di vista mediatico, visto che mediatica, oltre che di piazza, è stata la rapida ascesa della destra-destra che in Meloni ha visto la possibile Nemesi degli anni in cui era ai margini anche dal punto di vista della comunicazione? Per Alessandra Sardoni, volto del TgLa7 e conduttrice di “Omnibus”, si nota intanto, nei talk-show, il peso di una certa non-dimestichezza con il mezzo televisivo di alcuni esponenti, “nuovi alla sovraesposizione e magari preparati sulla loro strettissima competenza di settore”. Ma appena si allarga lo sguardo verso un tema politico più generale, dice Sardoni, “può capitare la gaffe, come può capitare che si ceda a demagogie pre elettorali o che ci si faccia stanare sulla questione delle origini. E’ il problema di un partito con un gruppo dirigente molto ristretto e con una leadership totalizzante nella comunicazione”.

