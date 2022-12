La svolta di Meloni sul Mes innesca tensioni nel centrodestra

Ora dice che “il tema della riforma del Mes non è il grande tema”. E quanto però sia temerario, il candore con cui Giorgia Meloni afferma questa apparente banalità, lo rivela un deputato leghista che nel cortile di Montecitorio mostra un video d’antan. Eccola, l’allora capa di FdI, prendere, furente, la parola in Parlamento: “Sottoscrivo le parole del collega Claudio Borghi. Con questa riforma, una nazione come l’Italia accetta di versare miliardi per salvare le banche tedesche in vista della Brexit”. Era il 28 novembre del 2019. Tre anni dopo, la svolta, per la premier, è obbligata. Troppo alto il rischio di compromettere, con una cocciuta opera di sabotaggio sul Mes, il resto delle partite europee, a partire dal Pnrr. Ma è talmente rocambolesca, la capriola, che rischia di non essere indolore.

