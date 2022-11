C'è bisogno di un manuale Bignami: chi ha fatto scemenze paga pegno

Alle polemiche antifa si può rimediare in fretta: lasciare fuori chi fa fesserie, come nel caso del deputato di Fratelli d'Italia nominato viceministro

Galeazzo Bignami, deputato di FdI nominato viceministro delle Infrastrutture, 47 anni, può essere definito “énfant prodige della destra bolognese” solo in un paese incapace di ridicolo, o anche solo di misurazione dei tempi storici. La “macchia nera” sulla sua vita è una fotografia del 2005, diciassette anni fa, al suo addio al celibato, travestito da nazista con tanto di svastica. Periodicamente lo “scandalo” antifà si riaccende: ora per la nomina, un anno fa perché era stato invitato a una Festa dell’Unità ma l’Anpi – quella guidata dal putiniano Gianfranco Pagliarulo – se n’era adondata. Nessuno che non sia Pagliarulo, o un oppositore pregiudiziale e a mal partito, può seriamente ritenere Bignami un nazista, un kapò. Un fesso magari sì, visto che nel 2005 già faceva politica. Lui se ne duole, e squaderna attestati di sana e robusta democrazia. Ma una cosa va detta, non a lui ma al suo partito e al governo che lo ha nominato.