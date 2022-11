I ministri giusti e le smentite dei primi fatti. No al populismo ostativo

Le prime due settimane di vita, in Parlamento, della maggioranza a trazione meloniana offrono agli osservatori segnali contraddittori rispetto alle intenzioni future del governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia. Il primo segnale, quello registrato in apertura della legislatura, e negli stessi istanti in cui Silvio Berlusconi mandava a quel paese il futuro presidente del Senato, Ignazio La Russa, è risultato essere un segnale politico non episodico ed è un segnale che ci dice in modo inequivocabile che le tre punte del centrodestra, per ragioni diverse, continueranno a marciare divise, litigando su tutto, per provare a colpire unite, sì, ma senza avere ancora di fronte a sé un progetto politico né unitario, né chiaro, né definito, né liberale. E così il film osservato in questi primi giorni promette di essere il film di tutta la legislatura: Meloni non perde occasione per mostrare al pubblico il make-up della moderazione, Berlusconi non perde occasione per dimostrare che è lui il vero padre della coalizione e Salvini non perde occasione per provare a dimostrare di essere lui il vero custode dell’ortodossia sovranista. Come inizio, non c’è male.

