Il faccia a faccia tra La Russa e Berlusconi dopo l'astensione di FI in Senato

Al termine di un breve scambio, il Cav. sbatte i pugni sul tavolo e dice "Vaffa...", rivolgendosi forse al senatore di Fratelli d'Italia. Il colonnello di Meloni è stato poi eletto senza i voti di Forza italia

"Vaffa....". Momenti di incomprensione all'interno dell'Aula di Palazzo Madama, dopo che Forza Italia non ha partecipato alla prima votazione per la presidenza del Senato: al termine di un breve scambio con Ignazio La Russa, Silvio Berlusconi sbatte i pugni e una penna sul tavolo, prima di dire "Vaffa...", forse rivolto allo stesso senatore di Fratelli d'Italia. Il colonnello di Meloni è stato comunque eletto senza i voti dei forzisti.

Qui il presunto "vaffanculo" di Silvio Berlusconi a Ignazio La Russa #Senato pic.twitter.com/t4L8kEnIQi — Vinz (@_vinz9) October 13, 2022

Ignazio La Russa era stato indicato questa mattina come candidato di centrodestra per la presidenza del Senato. Ma nonostante un accordo di massima sul nome dell'ex ministro della Difesa, alla prima chiamata i forzisti - a eccezione di Berlusconi e Casellati - sono usciti dall'aula.



Questa mattina l'incontro avvenuto alla Camera tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni pare non aver dato esito positivo, anche rispetto alla composizione del prossimo governo. A tenere banco è la questione legata a Licia Ronzulli, che il leader di Forza Italia vorrebbe nell'esecutivo con un ministero importante, ma su cui - al contrario - Meloni non sarebbe disposta a cedere: "A costo di non fare il governo, non torna indietro", come ha riferito lo stesso La Russa.



