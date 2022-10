Camera e Senato eleggono i nuovi presidenti. Segui la diretta

Alle 10 e alle 10.30 la Camera e il Senato si riuniranno nelle prime sedute della nuova legislatura. Si insediano nelle rispettive camere i parlamentari eletti il 25 settembre e oggi dovranno stabilire, in primis, chi dovrà guidarle. Dopo che il vertice fra i tre partiti di maggioranza è saltato e in seguito alle trattative convulse di ieri, il centrodestra arriva in aula con un accordo piuttosto fragile ed esposto ai capricci dei potenziali franchi tiratori. La fotografia della vigilia non è delle migliori: la nuova classe dirigente non è d’accordo su nulla. Specie Meloni e Berlusconi.

La maggioranza tuttavia è ampia e permetterebbe di eleggere i propri candidati nel giro di poche votazioni: per il momento sembra che la coalizione abbia un accordo su Ignazio La Russa al Senato - sul suo nome "C'è una maggioranza", dice Francesco Lollobrigida all'ingresso della Camera - e (forse) l’ex capogruppo leghista Riccardo Molinari alla Camera, dove però la situazione è più incerta.

Per eleggere il presidente della Camera, al primo scrutinio, occorre una maggioranza dei due terzi degli eletti, pari a 267 voti su 400, mentre per il secondo e il terzo il quorum è dato dai due terzi dei presenti. Dal quarto, a determinare l’elezione è la maggioranza assoluta. Al Senato, fin da subito, è sufficiente la maggioranza assoluta: degli eletti (104 su 206) nei primi due scrutini, dei presenti dal terzo.

Ore 10. La seduta alla Camera è aperta

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e la presidente di FdI Giorgia Meloni sono a Montecitorio. A breve è atteso un incontro tra i due. Intanto il Cav. ha incontrato alcuni parlamentari azzurri.





Alle 10.30 inizia anche la prima seduta del Senato: la diretta