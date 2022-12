Il Pd alla Camera vota compatto sugli aiuti all'Ucraina, ma rischia la palude del “né-né”

Tra guerra e pace, ieri la Camera ha detto sì alle mozioni di maggioranza, Pd e Terzo Polo sul conflitto Russia-Ucraina, respingendo invece i testi del M5s e dell’Alleanza Verdi-Sinistra. E se Giuseppe Conte ha tuonato contro “la linea guerrafondaia delle armi a oltranza e zero negoziati”, a suo dire sposata del governo precedente e dell’attuale (“venga a metterci la faccia in Parlamento”, ha detto Conte all’indirizzo di Giorgia Meloni), il deputato pd e capogruppo dem nella commissione Esteri Enzo Amendola ha ribadito pieno sostegno all’Ucraina: “La guerra scatenata dalla Federazione russa contro l’Ucraina in maniera ingiustificata e illegale non è un conflitto tra due Stati”, ha detto Amendola, “ma una guerra di aggressione, un’invasione violenta, in cui gli attacchi che si stanno susseguendo in queste ore, in questi giorni, non distinguono tra obiettivi militari e civili ucraini. La strategia politica russa è imperniata sulla logica di potenza. Il Partito democratico non ha oggi bisogno di capriole o di abiure. Per noi è sempre stata netta in questi nove mesi la richiesta di un cessate il fuoco e l’avvio di un negoziato, presupposto immancabile per una conferenza di pace. E’ un’urgenza soprattutto per coloro che sono dovuti scappare dal proprio paese. Non vedo nessuna contraddizione fra questa aspirazione e le scelte fatte con l’aiuto economico, umanitario e di difesa del popolo ucraino, poiché senza quello sforzo europeo e degli alleati della Nato non saremmo qui a dibattere di negoziati e di come avviarli”. E però ha anche sottolineato, Amendola, che “il sentimento profondo di pace e disarmo non è un tema sconosciuto nel nostro paese, anche per le tragedie che abbiamo vissuto, come testimonia la manifestazione dello scorso 5 novembre”.

