Il dilemma dem tra guerra e pace (e non solo) visto da Arturo Parisi

Domani si svolgeranno a Roma e Milano due diverse manifestazioni per la pace, una con Giuseppe Conte e un’agenda concentrata sul “cessate il fuoco immediato”; l’altra, convocata da Carlo Calenda, che specifica: “Non si chiede la resa dell’Ucraina”. Il Pd resta in mezzo, partecipa a entrambe, sospeso tra due linee. Che cosa ne pensa Arturo Parisi, già ministro della Difesa nel governo Prodi, di questo atteggiamento altalenante? “Perché altalenante? Se il Pd è Enrico Letta, ancora Letta, la condivisione della linea adottata dalla comunità atlantica a sostegno della resistenza ucraina alla aggressione di Putin è stata certo uno dei pochi punti sui quali è stata tenuta fin dall’inizio una posizione chiara e ferma. Come mostra l’ultima indagine IAI, senza il deciso contributo del 60 per cento degli elettori Pd e del 70 per cento di quelli del Terzo polo, lo stesso invio di armi sarebbe già oggi minoritario nel paese. Sopraffatto innanzitutto dall’opposizione del 60 per cento degli elettori di Conte ma anche del 57 per cento di quelli del centrodestra. Ma alla segreteria pd è evidente come questo sostegno vada riducendosi ogni ora di più. È per questo che, più che ‘altalenare’, il Pd non ha la forza di dissociarsi o distinguersi nitidamente in manifestazioni come quella di Roma – che pur riconoscendo che c’è un aggressore e un aggredito punta a invitare il secondo a darsi una calmata per non costringere il povero Putin a continuare a minacciare l’atomica. E come potrebbe d’altra parte resistere se a premessa, condizione e centro del ricongiungimento ri-costituente del partito predicato da Letta sta il ritrovamento con i già scissionisti di Art.1 di Bersani e D’Alema a loro volta collegati con Conte? Che sostengono appunto la linea opposta. Senza considerare la galassia cattolica che si appresta a sfilare chiamando in causa Papa Francesco e in risposta all’appello del Presidente della Cei e della sua Comunità di Sant’Egidio che col nome di DemoS ha condiviso con Letta e Art.1 la sconfitta alle elezioni. Più che altalenante, il Pd è destinato a finire sospeso tra le due linee in campo sulla guerra”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE