Le due piazze opposte del pacifismo

I pacifisti che sfileranno domani a Roma sono sulla strada peggiore percorsa dall’umanità, le buone intenzioni. Desiderano uno stato di quiete mortale in cui comporre come un cadavere la libertà civile (degli altri), l’unica vita desiderabile (degli altri). Sono gli aspiranti becchini della rivoluzione degli ucraini indipendentisti, che si battono per la vittoria contro l’invasore e subiscono la distruzione di vecchi e bambini, donne e giovani combattenti, la deportazione, la tortura, l’eccidio urbano spietato; dei siriani che da Trump e Putin associati hanno ricevuto solo morte, amputazione, distruzione di una civiltà, fuga; degli iraniani e delle iraniane che si fanno ammazzare e torturare per la soddisfazione narcisistica di essere come sono, di praticare costumi occidentali, di mangiare in mense miste, di acconciarsi i capelli e la faccia come vogliono loro. Ma sono anche i croque-morts di sé stessi, non lo sanno bene ma la loro piattaforma è lo scivolo per estendere i confini della paranoia illiberale. Gli autocrati se ne stanno ai lati della strada, vedono la macabra sfilata procedere, godono delle buone intenzioni dei manifestanti, le incorporano, le usano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE