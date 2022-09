"Troppe ipocrisie trasversali sull'Ucraina", ci dice Enrico Letta

Sotto il frastuono elettorale, quello delle bombe. “Ché forse qualcuno tende a dimenticare, qualcun altro vorrebbe invece che gli altri la dimenticassero, per mettere in ombra anche le proprie contiguità con Putin”. E però, “la guerra è ancora lì, col suo carico di atrocità e con le scelte nette che richiede a noi tutti”. Enrico Letta ne è convinto: forse la faccenda ucraina non muove più gli umori della gente, non commuove e non strazia come avvenne nei primi mesi, “ma sta ancora lì a imporci di scegliere da che parte stiamo”. Il Pd, per il suo segretario, il lato della barricata lo ha scelto fin dal primo momento, e non rinnega nulla: “Dal lato della resistenza, dal lato di Zelensky, dal lato dello stato di diritto e della libertà”. Anche ora, dunque, ora che in Europa la guerra sembra più una rogna che ci costringe a pagare bollette più salate, e a guardare con ansia all’inverno che verrà, Letta non tentenna: “Le ragioni per cui scegliemmo di sostenere il popolo ucraino stanno ancora tutte lì”.

