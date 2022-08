Una piccola oligarchia ma responsabile. Il Pd merita il voto per quello che non è

Forse il Pd è una caricatura di partito, forse la sua classe dirigente è una caricatura di classe dirigente. I programmi sono verbosi, retoricamente ambientalisti, wokisti, correttisti. Non li ho letti e non mi piacciono. Probabilmente è destinato a perdere, non è riuscito a mettere insieme la coalizione efficace, con tutti dentro, per riaprire da condizioni di forza la discussione sulle cose da fare dopo il voto (in genere si fa così, malgrado il manuale purista di Carlo Calenda, che vive in un altro mondo, ora senza Albertini e Pizzarotti, figuriamoci poi). Sfortuna, anche. L’unità nazionale con Draghi aveva diviso e messo in crisi il centrodestra, una parte al governo recalcitrante e trasfigurante (il solito Salvini Gianburrasca e fracassone in felpa putiniana) e una parte all’opposizione costituzionale ben condotta e bipartisan sulla politica estera e di difesa (bene Meloni); ma la rottura dell’unità nazionale ha diviso le componenti di governo che erano destinate a stare insieme, esponendo la gola al machete della legge elettorale ben maneggiato dai destri, che hanno guidato la rottura, che hanno un candidato premier, per di più donna e in apparenza novista, e una vasta orda di opportunisti già ben insediati nel carro, che ovviamente saranno i primi a scendere alla bisogna.

