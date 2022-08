Strappo del M5s in Sicilia: "Addio Pd, corriamo da soli"

"Abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune. Dai dem risposte inadeguate", dice Conte che attacca "l'insistenza dei democratici per infilare nelle liste esponenti impresentabili". I grillini pensano a Nuccio Di Paola per la presidenza della regione

La notizia era ormai nell'aria da qualche giorno: il Movimento 5 stelle ci ripensa e in Sicilia correrà da solo, nonostante le primarie di coalizione con il Pd del mese scorso vinte dalla dem Caterina Chinnici, preferita alla sottosegretaria pentastellata Barbara Floridia. A dare la notizia, dopo giorni di discussioni interne al M5s locale, è stato proprio il leader grillino Giuseppe Conte.

"Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie", ha scritto l'ex premier accusando il Partito democratico, in quanto "ancora una volta non sono giunte risposte adeguate": "Da una settimana c’è un’impasse dovuta all’insistenza dei democratici per infilare nelle liste esponenti impresentabili", è l'accusa ai dem, che secondo quanto scrive Conte vorrebbero con candidare anche chi ha procedimenti penali pendenti.



Intanto Barbara Floridia, la candidata grillina alle primarie dell'isola, è stata inserita nelle liste elettotali per il Senato proprio in Sicilia. I vertici grillini starebbero ora pensando alla candidatura di Nuccio Di Paola, referente grillino locale e consigliere regionale uscente.