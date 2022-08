Non solo il Pd litiga sulle liste: i malumori nel centrodestra

In Basilicata proteste per la candidatura di Casellati, mentre in Molise si lamentano per Cesa e Lotito all'uninominale: "Uno schifo", dice il coordinatore locale di Fratelli d'Italia. Tensioni anche nella Lega: gli uomini di Giorgetti rischiano di restare fuori dal prossimo Parlamento

Resta giusto il tempo per gli ultimi, eventuali, ritocchi. Non molto di più: la scadenza è fissata per le ore 20, entro questa sera tutti i partiti dovranno consegnare le liste elettorali. E se quelle del Pd, al netto di spostamenti e retromarce dell'ultimo minuto, erano in gran parte compilate, le polemiche di oggi arrivano dal centrodestra, dopo un weekend di lavoro per sistemare ogni casella. D'altra parte Antonio Tajani, il numero due di Forza Italia, l'aveva detto chiaro già la settimana scorsa: "Il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Anche noi faremo sacrifici". Preparava il terreno all'inevitabile scontento.

I volti noti, quelli più significativi, da Forza italia a Lega e Fratelli d'Italia, hanno trovato in gran parte la collocazione sperata, blindata cioè. Ma i malumori non sono mancati. Non tanto nel partito di Giorgia Meloni che vedrà aumentare la sua truppa parlamentare - oggi una quarantina tra deputati e senatori - quanto tra gli alleati. Troveranno sicuramente spazio nelle liste di Meloni figure già annunciate come Marcello Pera, Carlo Nordio e Giulio Tremonti insieme a Giulio Terzi di Sant'Agata, al prefetto Giuseppe Pecoraro oltre a Eugenia Rocella (è stata portavoce del family day), e alle due sciatrici Barbara Merlin e Lara Magoni. Chiaramente ci saranno i anche i fedelissimi, da Ignazio La Russa a Francesco Lollobrigida fino a Donzelli, Fitto e Rampelli ai quali si aggiungerà anche il governatore uscente della Sicilia, Nello Musumeci.

Più complicato è stato invece il fine settimana leghista, in particolare quello di Giancarlo Giorgetti, o meglio ancora quello dei "suoi" uomini. Nel prossimo Parlamento se ne vedranno pochissimi: Grimoldi, Bianchi, Volpi, Iwobi, Locatelli e Ferrari, tutti considerati vicini all'attuale ministro per lo Sviluppo economico (candidato nel collegio uninominale della Valtellina) e sistemati in posizioni poco utili all'elezione. Tant'è che tra di loro, come abbiamo raccontato su questo giornale il commento non lascia spazio a troppe interpretazioni: "Di ‘giorgettiani’, nel prossimo Parlamento, rischia di non esserci più nessuno”. Il vento è cambiato dalle parti del Carroccio. Rischia anche Simone Pillon, candidato in Umbria.

E pure per Forza Italia sono ore di tensione. Ci sono esclusioni eccellenti, come quella di Renata Polverini e probabilmente anche di Andrea Ruggeri. Non ci sarà neppure il sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles: nella sua Basilicata sarà candidata - catapultata - la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il cui collegio blindato in Veneto è stato assegnato ad Anna Maria Bernini. Intanto trovano spazio nelleloiste di Forza italia, Rita Dalla Chiesa e Maurizio Cosacco presidente dell'associazione delle piccole e medie imprese Confapi. Proteste anche in Molise, qui saranno candidati all'uninominale il presidente della Lazio Claudio Lotito, per il Senato, e Lorenza Cesa alla Camera Una scelta non condivisa nemmeno dai vertici locali di Fdi: "Dopo lo schifo che hanno fatto per la scelta delle candidature in Molise ho rinunciato a candidarmi, in polemica anche con il mio partito", ha detto questa mattina Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.

Berlusconi - che correrà da capolista in Piemonte per il Senato - ha poi deciso di candidare la compagna Marta Fascina al proporzionale in Campania, dove il front man sarà Tajani. Blindata anche l'elezione di Licia Ronzulli a Como, oltre a quelle di Paolo Barelli e Alessandro Cattaneo. Mentre Vittorio Sgarbi sfiderà Casini a Bologna.