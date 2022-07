Berlusconi signore del Senato, la compensazione di un'epoca storica

Vedremo come va a finire, ma il ritorno di Berlusconi in Senato per via elettorale, e la sua eventuale elezione a presidente dell’assemblea di Palazzo Madama, dunque seconda carica dello stato dopo il presidente della Repubblica, sarà dies aureo signanda lapillo (giorno iscritto in lettere d’oro) anche per alcuni di coloro che avranno votato a favore delle liste di centrosinistra e contro il centrodestra. Per molti anni, dal 1994 fino al novembre del 2013, quindi quasi dieci anni fa, quando avvenne la vergognosa cacciata dal Senato, una parte di italiani di diversa provenienza e cultura politica si è battuta, pur non avendo a che fare strutturalmente con la coalizione inventata dal Cav., e portata al successo e alla catastrofe più volte nel fuoco della controversia, a favore del “Cavaliere nero”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE