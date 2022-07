Le elezioni non sarebbero né un dramma né un melodramma

Anche fosse, le elezioni politiche non sono più un dramma né un melodramma. Per Draghi, non ne parliamo nemmeno: preservare la sua esperienza voleva dire eleggerlo al Quirinale, cosa che gli esagitati non hanno voluto o potuto fare (gli esagitati possono sempre poco). Draghi, che non ha cuore per sua stessa ammissione, sa però di essere indispensabile solo a sé stesso, nel senso che un posto nella nostra storia politica e istituzionale ce l’ha, assicurato e solido, quanto a un lavoro non avrà problemi, oggi ha la ventura di essere l’uomo più stimato del mondo.

