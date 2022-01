La collera di Draghi per il Quirinale. Ma il suo nome rimane ancora possibile

È il Quirinale la sua metamorfosi. E infatti Mario Draghi starebbe cambiando cellule e con le cellule l’umore che adesso dicono sia vicino alla collera perché “sono stati i partiti a chiedermi un’iniziativa politica. Non sono stato io ad avere aperto i negoziati”. Entra insomma il dèmone della rabbia come nuovo grande elettore e non solo perché, come racconta un ministro, “Draghi appartiene alla grande famiglia dei nervosi”. Matteo Salvini, che non l’ha inserito nella sua terna per il Colle, voleva che si sapesse che “anche oggi l’ho sentito”. È la conferma che il suo nome, ancora, non lo esclude.

