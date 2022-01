Conte: "Valuteremo i nomi di centrodestra. Draghi resti timoniere"

Il presidente del M5s incontra Letta e Speranza. Ai cronisti dice, riferendosi al premier e al governo: "La nostra nave è ancora in difficoltà, non ci sono le condizioni perché si possano fermare i motori"

"Ci riserviamo una valutazione". Il premier Giuseppe Conte risponde così ai cronisti che gli chiede un giudizio sui nomi per il Quirinale che il centrodestra ha presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa, mentre in Aula proseguono i voti nella seconda giornata di elezioni. Si tratta di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. "Non diamo patenti di legittimità alle forze politiche, lo fanno i cittadini. Le forze di centrodestra hanno il diritto ed il dovere di presentare proposte. Le valuteremo ma la premessa è che nessuno può vantare un diritto di prelazione".

Il presidente del M5s è a Montecitorio per incontrare il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader di Leu, Roberto Speranza. I tre dovrebbero giungere a un accordo e proporre a loro volta una lista di candidati condivisi. Sulla possibilità di eleggere Mario Draghi, il parere di Conte è abbastanza netto: "Abbiamo affidato a un timoniere questa nave in difficoltà e non ci sono le condizioni perché si possano fermare i motori, cambiare equipaggio, perché si possa chiedere al timoniere un nuovo incarico", ha detto ai cronisti. Questa, ha aggiunto, "è una conferma dell'importanza che attribuiamo al ruolo del timoniere, perché la nostra nave è ancora in difficoltà. Non vorrei che solo noi vedessimo il caro bollette, le difficoltà del picco dei contagi. Non credo che solo il M5S si renda conto che adesso viene il bello per quanto riguarda la messa a terra del Pnrr e per quanto riguarda la revisione del Patto di stabilità e crescita".