In corso Consiglio nazionale del M5s. Salvini: "No a un altro governo senza di loro"

E' iniziato intorno alle 9 il vertice del Movimento cinque stelle. Al centro dell'incontro la decisione sulla fiducia al Dl Aiuti

Zaia, dopo l'incontro con Draghi: "Un governo senza M5s? Deciderà Mattarella" (Ore 13.30)

"In questo momento c'è bisogno di un governo che prenda le decisioni strategiche, spero non ci siano motivi per cui questo governa cada, perché entreremmo in un limbo pericoloso". Lo dice il governatore del Veneto ed esponente di primo piano della Lega Nord Luca Zaia, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi per le Olimpiadi Milano-Cortina.

"Noi della Lega abbiamo un ruolo e possiamo giocarcelo fino in fondo". Il governo deve andare avanti anche se il M5S dovesse sfilarsi? "Questo, come prevede la Costituzione, lo deciderà il Capo dello Stato: sentirà le forze politiche e vedrà i numeri, dunque deciderà".

Alle 20 riunione di deputati e senatori M5s (ore 13)

Deputati e senatori del M5s sono stati convocati per un'assemblea congiunta in serata assieme al leader Giuseppe Conte, alla vigilia del voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul Dl Aiuti a Palazzo Madama. Come confermano fonti parlamentari, la riunione è in programma alla Camera attorno alle 20.

Dl aiuti, il M5s pronto a non votare in Senato (11.30)

Da quanto si apprende, a Consiglio nazionale ancora in corso, prevale al momento l'ipotesi Aventino: i senatori grillini sarebbero inclini a non partecipare al voto previsto per domani al Senato sul Dl Aiuti.



Nessuna decisione definitiva stata ancora presa. Con tutta probabilità, l'ultima parola arriverà questa sera nel corso di una riunione dei senatori del Movimento a cui parteciperà il presidente Giuseppe Conte. L'incontro si terrà al termine dei lavori dell'aula del Senato, dove è prevista nel tardo pomeriggio l'informativa del ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli sulla siccità.

Salvini: "Non disposti a restare al governo senza il M5s" (ore 10.45)

"Noi non siamo disposti a restare in un esecutivo senza il M5S". Lo dice Matteo Salvini, intervenendo in una conferenza stampa alla Camera. E contraddicendo cosa aveva detto in mattinata Berlusconi. A a chi gli chiede cosa farà la Lega se il M5s non votasse il dl aiuti al Senato e lasciasse il governo, il leader della Lega ha risposto: "Altre robe strane le lasciamo perdere, anche perché governare con il Pd non è esercizio facile"

Borghi: "Il M5s rilegga la storia". Alle 14,30 l'assemblea dei parlamentari Pd (9.30)

Enrico Borghi, mebro della direzione nazionale del Pd, su Twitter invita "i 5 stelle a rileggere la Storia. Nel 1976, il PSI provocò crisi di governo ed elezioni convinto di rincorrere a sinistra il PCI. Finì che fu quest’ultimo a fare il pieno nelle urne. Ci fu chi commentò: i socialisti hanno scosso l’albero, i comunisti raccolto i frutti'".



Alle 14.30, intanto, il segretario dem ha convocato l'assemblea congiunta dei parlamentari Pd.

Al via il Consiglio nazionale del M5s (ore 9.14)

E' iniziato con un po' di ritardo, intorno alle 9, il Consigilio nazionale del M5s. L'incontro è stato convocato da Giuseppe Conte con lo scopo di decidere in merito al voto di fiducia sul Dl Aiuti in votazione domani al Senato. Nel caso in cui il Movimento scelga di uscire dall'aula, come ha fatto alla Camera, è probabile l'apertura di una crisi di governo. E' questo lo scenario per cui spingono gran parte dei grillini. Ancora ieri il premier Draghi ha ripetuto come "non ci sarà un altro governo senza il Movimento cinque stelle".



