Draghi avvisa M5s e Lega: "Basta ultimatum". Il voto non è più tabù

Il premier si impegna sul salario minimo e dichiara che non ci sarà "un governo senza M5s o un altro governo Draghi". Si rimette a Mattarella. Si parla già di voto e Draghi bis

Dunque per Mario Draghi “non c’è un governo senza il M5s”, “non ci sarà un ulteriore governo Draghi” e se il M5s deciderà di non votare il dl Aiuti, giovedì, in Senato, sarà Sergio Mattarella a decidere se rinviare il premier alle Camere: “Chiedete a Mattarella”.