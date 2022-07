Una crisi di governo da non drammatizzare

Dove vanno i grillini? Cosa vuole fare Draghi? Di cosa ha paura il Pd? Che idee ha Mattarella? Sei piccole verità per orientarsi nel pastrocchio di governo e per non essere pessimisti

Si fa presto a dire crisi. Giovedì prossimo, come ormai sapete, l’Italia capirà che forma prenderà il nannimorettismo del Movimento 5 stelle. Il tema è sempre lo stesso: mi si nota di più se voto la fiducia e me ne sto in disparte o se la fiducia non la voto per niente? Nell’attesa che l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, decida che strada far imboccare al suo malandato partito, potrebbe essere saggio mettere in fila qualche piccola verità utile a inquadrare alcuni non detti della fase politica che stiamo vivendo.