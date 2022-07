"Ora o mai più". Conte vuole uscire dal governo. Ma il voto anticipato terrorizza il M5s

Giuseppe Conte vuole uscire dal governo. Le parole di Draghi non l’hanno convinto. Le ha accolte in silenzio. “Troppo poco: non ha preso in considerazione tutti i nostri punti. Se Draghi ci avesse soddisfatto lo avremmo detto, no?”, trapela dallo stretto giro dell’ex premier. La decisione verrà presa però questa mattina durante il Consiglio nazionale del M5s. Tutto può cambiare. Le anime grilline sono tormentate e divise. Chi tira da una parte (“restiamo”, come il capogruppo Davide Crippa) chi si è ammorbidito e vuole prendere tempo per fatto personale (è il caso dei tre ministri) e chi come i senatori vuole strappare. Tipo Paola Taverna, ancora infuriata con Beppe Grillo per questa battuta di dieci giorni fa: “Ora che hai la laurea, puoi trovarti un lavoro”.

Il garante del M5s è fuorigioco e sembra non avere il polso della situazione. Pensa al processo del figlio Ciro, dicono tutti. “Vedrai, che troveranno un accordo”, confida distratto a chi gli chiede un parere. Sarà così? Il ruolo di Grillo in questa fase appare secondario. Al Senato, per esempio, gli eletti M5s ne parlano malissimo: cose irripetibili. Tutti contenti che si sia interrotto – pensano loro – il filo diretto con Mario Draghi, dopo le rivelazioni sulla stampa, per interposta persona, del sociologo Domenico De Masi. Tutto ruota intorno a Conte e ai suoi struggimenti. Esco o non esco? Diranno che il mio è il Papeete 2? Mi paragoneranno a quello lì, a Matteo Salvini? L’ipotesi che domani a Palazzo Madama il M5s voti la fiducia al dl Aiuti è considerata residuale dalle truppe pentastellate. Che però adesso scorgono il baratro del voto anticipato e dunque la fine di questa lunga vacanza dorata con otto mesi di anticipo (perderebbero circa 120 mila euro se dovesse finire la legislatura anzitempo).

