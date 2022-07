Berlusconi: "Avanti con Draghi, anche senza i 5 stelle"

"Il premier sarà l'ultimo di questa legislatura. Non sta a me naturalmente valutare le sue parole sui grillini ma ci sono i numeri per continuare a governare anche senza il M5s. Caduta del governo? Mi auguro di no, ma siamo pronti ad andare al voto", dice il Cav.

È convinto che "Mario Draghi sarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle": Silvio Berlusconi fa il punto della situazione e, intervistato dalla Stampa, analizza il momento caldo del governo e indica le prospettive e i limiti, dal punto di vista di Forza Italia. Spiega che la caduta del governo, "Non dipende certo da noi. Siamo stati i primi a volerlo e abbiamo assunto l'impegno di sostenerlo lealmente fino al 2023. Non cambiamo certamente idea". Ma non è possibile, continua il Cavaliere, "che un governo vada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali".

E aggiunge: "Per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente". Conseguenze che tuttavia toccherebbero anche lo stesso Draghi, che da giorni dice che senza grillini non esiste nessuna maggioranza da lui guidata: "Non sta a me naturalmente valutare le parole del presidente Draghi. Sono scelte che spettano solo a lui. Per quanto ci riguarda posso dire che i numeri consentono di continuare a governare in ogni caso. E che ovviamente questa è l'ultima volta che parteciperemo a un governo con i Cinque Stelle".

Ma in ogni caso, anche se la situazione dovesse precipitare, Forza Italia non ha paura del voto anticipato: "Mi auguro di no, ma se accadesse noi siamo pronti". E questo per almeno due ragioni. Infatti secondo Berlusconi l'alleanza progressista è al capolinea: "Il campo largo ormai mi sembra un campo santo", mentre nel frattempo "i sondaggi sono in continua crescita e ci danno ormai stabilmente in doppia cifra. In queste settimane con i miei collaboratori sto mettendo a punto il programma elettorale con il quale ci presenteremo".