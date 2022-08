Spiace per De Masi, ma il populismo prospera dove soffrono le libertà

Gentile Domenico De Masi, cordialmente, ma che sta a di’? I nemici del liberismo non lo potranno mai confessare in modo aperto ma la verità è che da qualche a tempo a questa parte le loro certezze granitiche sul tema della cattiveria del mercato si sono ritrovate di fronte un muro particolarmente diabolico chiamato realtà. Fino a qualche tempo fa, per i nemici del liberismo l’assioma era lineare: se sei un fan sfegatato del mercato non puoi che essere anche un fan sfegatato del populismo. E così, per mesi, l’Internazionale unica dell’anti liberismo non ha fatto altro, prima di ritrovarsi in mutande, che portare avanti una tesi di questo tipo: scommettere eccessivamente sul mercato significa inevitabilmente indebolire la democrazia e chiunque voglia rafforzare il mercato a discapito dello stato non fa altro che lavorare per indebolire la democrazia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE