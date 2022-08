Le liste elettorali della vendetta

Vista dall’esterno potrebbe sembrare persino una noiosa formalità, una procedura burocratica come tante altre, una liturgia che si ripete sempre uguale a se stessa a ogni tornata elettorale (e in fondo, almeno fino a quando c’erano ancora partiti degni di questo nome, a ogni congresso). Ma è l’esatto contrario.

La compilazione delle liste è il momento della verità in cui vengono meno tutti gli infingimenti e tutte le formule rituali, è la notte in cui si abbandona il latino per il vernacolo, in cui il sacerdote si toglie i paramenti, in cui ciascuno esce dal personaggio in cui rientrerà all’alba – davanti ai taccuini dei giornalisti, alle telecamere o al suo profilo Facebook – per gettarsi nella mischia e combattere a mani nude. E’ il momento in cui la scuola di danza chiude la porta a chiave e si trasforma in fight club.

