Le liste del Pd sono un reality. Letta: "E' come togliersi il dente del giudizio"

“Pensavo peggio, e comunque è come se mi fossi tolto il dente del giudizio”. Enrico Letta riemerge nella serata di martedì, a quasi 24 ore dalla notte delle liste dem. Uno spettacolo unico nel suo genere: candidati che rinunciano al collegio perché “inidonei ai miei temi” e poi ci ripensano (Monica Cirinnà), illustri epurati come Luca Lotti, altri che “no, l’uninominale no” e quindi meglio gettar la spugna (è il caso di Alessia Morani). La lista è lunghissima. La bolla di Twitter, dove il Pd ha la residenza, impazzisce. Girano audio favolosi di Marco Meloni, il Lothar di Letta, che l’altra notte legge i nomi dei candidati durante la direzione e viene travolto da fischi e improperi di chi segue la diretta dai circoli di provincia. Di tutto di più. Il segretario dem, visto che c’è ancora tempo, alla fine passa la giornata a rassicurare Enzo Amendola (“Per garantirti l’ingresso al Senato al Pd basterà fare il 20 per cento su base regionale: accetta!”) e manda a dire Stefano Ceccanti, sacrificato nella sua Pisa per fare spazio a Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, che anche per lui una soluzione si troverà. Il Pd che convintamente votò il taglio dei parlamentari in seconda lettura quando entrò nel governo Conte 2 adesso si trova alle prese con questo psicodramma. Dinamica comune agli altri partiti, che finora non hanno ancora iniziato e che di solito sono comunque più discreti nelle lamentele.

