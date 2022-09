L'asse tra Conte e Bettini: dopo il voto, una nuova "cosa rossogialla" a sinistra del Pd

Tutto a sinistra, dunque. Giuseppe Conte, un po’ come quei prestigiatori che intuiscono che il numero ammalia il pubblico, e quindi lo replicano, con questa storia del Mélenchon di Volturara pare averci preso gusto. Rinfrancato, del resto, da sondaggi che attestano l’efficacia di una campagna giocata sullo spartito gauchista. E lui allora l’insiste. Persevera. Esagera, perfino, fino a dire che “il metodo Draghi è un pericolo per la democrazia”. Lo fa per l’oggi, certo, il capo del M5s, per salvare la pelle nelle urne e ridere in faccia a chi lo dava per morto. E lo fa, però, anche per il dopo. Seguendo, in questo, i consigli di quel Goffredo Bettini che dell’avvocato del popolo continua a dire ogni bene. “E’ con lui che dovremo tornare a stare”, dice il Monaco del Pd, tornato a Roma dal suo buen retiro thailandese solo da qualche giorno.

