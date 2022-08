Per il Pd è l'ora di riprovare un neolaburismo tosto e non classista

Forse bisogna rivalutare il laburismo, una schietta socialdemocrazia immune dal massimalismo. Tony Blair è stato ed è laburista, e i suoi tre mandati sono stati decisivi per la modernizzazione liberale del Regno Unito, oggi alle prese con gli effetti retrogradi di Brexit e generoso avventurismo neoconservatore. Olaf Scholz è socialdemocratico, e gli è riuscito di costruire una compagine di governo che include Verdi e Liberali dopo una intera epoca dominata dal popolarismo di Angela Merkel, determinando una svolta di politica estera e di politica energetica nel cuore della nuova guerra europea. Lo stesso si può dire per Gerhard Schröder, che con la sua Neue Mitte aveva cambiato la faccia della Germania e innestato un processo riformatore del profondo, influente in Europa.

