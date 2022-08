Perché Letta finora ha sbagliato a inseguire l'agenda di Meloni

Parla poco, non grida, segue l’inerzia dei sondaggi elettorali, che la danno vincitrice alle prossime elezioni. Eppure, le poche volte che parla, è lei, Giorgia Meloni, a dettare l’agenda della campagna elettorale: tasse, reddito di cittadinanza, immigrazione, presidenzialismo, persino lo sport contro le “devianze giovanili”. E tutti le vanno dietro. “E’ assolutamente così. In questo momento, come spesso succede, chi è davanti nei sondaggi diventa in automatico l’obiettivo degli altri”, dichiara al Foglio Lelio Alfonso, grande esperto di comunicazione (in passato responsabile della comunicazione della presidenza del Consiglio e di Rcs, consulente per Eni e Rai, oggi managing partner di Comin & Partners). “Certo, bisogna stare attenti – aggiunge – perché i sondaggi ogni volta finiscono per rivelarsi non pienamente corrispondenti alla realtà, quindi bisogna evitare di cadere nella trappola di una campagna elettorale dettata dalle bolle”.

